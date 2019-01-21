Программа "Бесплатная диагностика": Супрун отправилась в Днипро

Новости Украины: Командировки в Днипро - первый пилотный выезд в регионы в этом году.

Уже с июля в Украине будет запущена программа "Бесплатная диагностика".

Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая отправилась в командировку в Днипро.

"Визит сюда начали с общением с водителем нашего такси Дмитрием ... Интересно пообщаться с реальным потребителем медицинских услуг и получить качественную обратную связь. Поделились планами на этот год - о запуске программы "Бесплатная диагностика " уже с июля и удивили Дмитрия, что врача можно выбирать и в частных медучреждениях ", - говорится в заметке

Автор, в частности, проинформировала о посещении поликлиники городской клинической больницы №9 , общении с пациентами и врачами, с управленцами на уровне города и ОГА.

"Важный вопрос - подготовка к программе "Бесплатная диагностика ", который стартует уже с июля этого года. В Днепропетровской области есть интересная особенность - у города нет своих больниц, все переданы на область. Это уникальная ситуация для областного центра. Если учреждения, которые должны участвовать в этой программе, не будут переданы в собственность города из области, то миллион граждан не смогут почувствовать новое качество сервиса и получить гарантированные услуги в программе "Бесплатная диагностика", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что в ближайшее время решение о передаче должен проголосовать областной совет.

"Уже в апреле Нацслужба здоровья объявит прием заявлений на договоры для присоединения к программе. Надеемся, что в Днипре воплотят необходимые решения, а в июле (когда начнет работать программа) город не будет белой вороной на фоне остальных городов страны", - выразила уверенность руководительница Минздрав.