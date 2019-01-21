В Одессе возле ресторана произошел взрыв, ранен один человек

Новости Украины: Один человек был ранен сегодня в результате взрыва у ресторана в Ванном переулке в Одессе.

В Одессе возле ресторанного комплекса в понедельник днем произошел, по предварительным данным, взрыв, резаную рану предплечья получил один человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, около полудня в полицию поступила информация о том, что возле ресторана в Ванном переулке якобы прозвучал взрыв.

"По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, более ста активистов "Национального корпуса" провели в воскресенье вечером акцию протеста на Приморском бульваре, требуя отстранения Геннадия Труханова от должности городского головы.