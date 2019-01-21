Киев вечером 21 января замер в пробках: список скованых улиц

Новости Украины: На большом количестве дорог в Киеве сегодня вечером образовались сильные пробки.

На дорогах Киева, преимущественно на правом берегу, наблюдаются автомобильные пробки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Google Maps.

В частности, в центре столицы пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, Дружбы народов, улицу Ивана Кудри, Павла Скоропадского, Большую Васильковскую, Антоновича, Саксаганского, Бульварно-Кудрявскую. Пробки также наблюдаются на улице Бастионной, Резницкой, Болсуновской, Профессора Подвысоцкого, Неманская, Лейпцигской, Евгения Коновальца, Прорезной, Новогоспитальной, Панаса Мирного, Симона Петлюры, Жилянской. Местами наблюдаются пробки на бульваре Леси Украинки, улице Генерала Алмазова, Рыбальской, Московской, Михаила Коцюбинского, Вячеслава Липинского, Ивана Франко, Владимирской, улице Институтской, Бориса Гринченко, Кловском спуске.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, улице Раисы Окипной, Никольско-Слободской, Митрополита Андрея Шептицкого, Всеволода Нестайко, Попудренко, Челябинской, Краковской, Красноткацкой, на бульваре Верховной Рады, улицы Евгения Сверстюка и Хоткевича.

Максимальный уровень пробок наблюдается на улице Вадима Гетьмана, там ведутся дорожные работы на улице Александра Довженко, на Большой Окружной, в частности, в районе станций метро "Теремки" и "Академгородок".

Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном и Южном мостах затруднено движение только в одну сторону, такая же ситуация на мостах Патона и Гаванском. Дарницком мосту и мосту Метро можно проехать свободно.