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В Керченском проливе пылают два судна

В Керченском проливе пылают два судна
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Керченском проливе в нейтральных водах горят два судна.

Больше 30 человек эвакуировались с двух горящих в Керченском проливе судов под флагом Танзании, они находятся в воде, все живы, сообщил источник в службах международного морского поиска и спасения.

"Горят два судна под флагом Танзании. Самостоятельно в воду эвакуировался 31 член экипажа: 17 и 14, соответственно, с каждого из судов. Все живы, находятся в воде", - сказал источник.

Он сообщил, что, по спискам от Росморречфлота, команды состоят, в том числе, из граждан Индии и Турции.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что "пожар, по данным проходящих мимо судов, произошел на одном из двух судов, потом перекинулся на другое судно".

"Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль", - сказал осведомленный источник собеседник агентства.

В настоящий момент проводится эвакуация людей, сведений о пострадавших нет.

Оба судна находились на якорной стоянке в нейтральных водах.

"Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. На одном судне - 14 человек, на другом - 17", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь осведомленный источник сообщил, что на помощь "Канди" и "Маэстро" вышли восемь спасательных судов.

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Украина, Черное море, РФ, Керченский пролив.
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