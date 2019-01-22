Суд признал незаконной реализацию имущества "Николаевского судостроительного завода"

Новости Украины: Суд признал противоправным незаконную реализацию недвижимого имущества ГП "Николаевского судостроительного завода" площадью 25тыс. кв м.

Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя военного прокурора Южного региона Украины в интересах государства в лице Кабинета министров, госконцерна "Укроборонпром", ГП "Николаевский судостроительный завод" и признал противоправными действия отдела по обращению взыскания на недвижимое имущество завода общей площадью 25тыс. кв м.

"Несмотря на то, что в соответствии с действующим законодательством Украины указанное имущество не подлежит приватизации и не может быть отчуждено, судом также отменено и постановление о его аресте", - говорится в сообщении Отдела связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Таким образом, благодаря своевременным действиям Военной прокуратуры Южного региона Украины предупреждена незаконная реализация недвижимого имущества государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод", стоимость которого составляет более 52 млн грн.