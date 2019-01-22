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Вторник, 22.01.2019
ООН: За четыре года войны на Донбассе погибло до 13 тыс. человек
ООН: За четыре года войны на Донбассе погибло до 13 тыс. человек
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ООН: За четыре года войны на Донбассе погибло до 13 тыс. человек

ООН: За четыре года войны на Донбассе погибло до 13 тыс. человек
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В ООН подсчитали, сколько жизней унесла война на Донбассе

Вследствие войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12.8 до 13 тысяч человек.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве, передает Deutsche Welle.

По данным миссии, около 3.300 погибших - гражданские, 4.000 - украинские военнослужащие, 5.500 - российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

В конце 2017 года ООН заявляла о 10.300 погибших в войне на Донбассе и 24 тысячах раненых.

По данным ООН, в 2018 году на Донбассе погибли 55 гражданских (вдвое меньше, чем в 2017 году), 224 получили ранения. Украинские военные сообщили о потере 100 бойцов погибшими и более 500 - ранеными. Российские боевики сообщили о 162 погибших и 310 раненых.

В целом на оккупированных Россией территориях за время войны погибли более 4.700 человек.

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ООН, Донбасс, Погибшие.
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