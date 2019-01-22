Скачать
Вторник, 22.01.2019
Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
На Донбассе украинский боец попал в плен боевиков
На Донбассе украинский боец попал в плен боевиков
Еще один украинец перешел в чемпионат Испании
Еще один украинец перешел в чемпионат Испании
День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе
День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе

Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенcкий мост

Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенcкий мост
10:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Через полтора – два года в столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.

В столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост через полтора-два года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов. Сейчас вы пока можете видеть ржавую конструкцию - это подпорки. Уже летом мы их уберем и станет видно, какой это красивый мост", - отметил мэр столицы.

Он отметил, что мост будет двухуровневый. Верхний уровень - для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена.

По словам В.Кличко, за все годы на строительство моста потратили около 5 млн грн бюджетных средств. Для его завершения нужно еще 7 млн грн.

"При условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить сначала автосообщение через мост. А потом можно говорить о строительстве метро. Я знаю, что жители Троещины очень ждут воплощения этого проекта. Мы должны его реализовать. Многие мэры обещали, что достроят этот мост. Я тоже обещал и хочу это сделать!", - отметил В.Кличко.

22 января в Киеве будет ограничено движение всех видов транспорта

Он также отметил, что город уже начал большой инфраструктурный проект продления зеленой ветки киевского метро на Виноградарь. По словам мэра, подготовительные работы по сооружению 2-х новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" уже начались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Мост, Подольско-Воскресенский мост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
04 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
05 Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Глобализация 4.0: в Давосе сегодня стартует экономический форум
В Давосе сегодня стартует экономический форум
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках &quot;Оно 2&quot;
Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках "Оно 2"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь