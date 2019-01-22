На Донбассе украинский боец попал в плен боевиков

Новости Украины: Боевики "ДНР" заявили, что захватили в плен бойца Вооруженных сил Украины.

Боец 58-й Отдельно мотопехотной бригады Сухопутный войск Вооруженных сил Украины (место дислокации – г.Сумы) Станислав Панченко, пропавший несколько дней назад из места дислокации бригады на Донбассе, был схвачен боевиками, опубликовавшими видеозапись с ним.

"Панченко Станислав Мирославович действительно боец 58 ОМПБр. Мы акцентируем внимание на то, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем "обработки" военнослужащего. Подтверждением этого является то, что видео обращение опубликовалось только на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения "разъяснительной" работы", - сообщается на странице 58-й бригады в соцсети Фейсбук.

В этом контексте в бригаде напомнили, что все информационные материалы пророссийских наемников являются "ничем иным как элементом информационной войны".