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День Соборности: в Киеве "живая" цепь соединила берега Днепра

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День Соборности: в Киеве &quot;живая&quot; цепь соединила берега Днепра
11:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Киеве по случаю Дня Соборности Украины 22 января активисты провели возле моста Патона акцию "Живая цепь соборности".

22 января в Киеве два берега Днепра соединили "живой" цепью, празднуя День соборности Украины. Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

Кроме того, несколько тысяч граждан собралось на Софийской площади в Киеве, где проходят торжества о случаю столетия провозглашения Акта злуки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (УНР и ЗУНР).

В торжественных мероприятиях приняли участие президент Украины Перт Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, глава Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим и другие общественные и политические деятели

 

Перед речью президента Украины на установленной сцене выступили музыкальные коллективы. Также были продемонстрированы образцы униформы военных частей и пограничных войск времен УНР/УЗНР.

Общественный порядок обеспечивают сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. В местах прохода на площадь правоохранители выборочно досматривают личные вещи граждан на предмет возможного наличия опасных предметов. Обстановка спокойная, праздничная.

Отметим, что подобные акции в украинской столице происходят уже 12 лет - две колонны собираются на разных берегах Днепра, идут навстречу друг другу и объединяются.

Патриоты таким образом символически повторяют объединение УНР и ЗУНР в единую соборную Украину.

Добавим, что в этот день принято также вспоминать другое событие, которое состоялось 22 января 1918 г. - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Порошенко поздравил украинцев c Днем соборности Украины

Говоря о зарождении традиции "живых цепей" в День Соборности, нужно вспомнить 21 января в 1990 года, когда патриотические силы организовали "живую цепь" между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, она символизировала духовное единство восточных и западных земель Украины. По разным оценкам, участие в акции приняли от 0,5 до 3 миллионов украинцев.

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Киев, УНР, День Соборности, ЗУНР, "Живая цепь соборности".
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