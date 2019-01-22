На Кировоградщине пресекли незаконный сброс львовского мусора

Новости Украины: В Кировоградской области патрульные остановили два грузовика, которые пытались несанкционированно сбросить мусор из Львова.

В Кировоградской области патрульные остановили два грузовика, которые пытались несанкционированно сбросить мусор из Львова.

Как сообщили в пресс-службе Александрийского горсовета, сегодня, 22 января, на границе Черкасской и Кировоградской областей работники патрульно-постовой службы задержали два большегрузных автомобиля с мусором.

«Их водители предъявили товарно-транспортную накладную, в которой указано, что пунктом загрузки мусора является Львов, а пунктом разгрузки - Александрия. Также был предоставлен договор, заключенный с ООО «Экология», которое арендует городскую свалку», - говорится в сообщении.

Директор ООО «Экология» Александр Безус предоставил информацию, что соответствующий договор предприятие не заключало.

Об инциденте сообщено городскому отделу полиции.