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Среда, 23.01.2019
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В Киеве будет вьюга, водителям в среду лучше не выезжать на своих авто

В Киеве будет вьюга, водителям в среду лучше не выезжать на своих авто
01:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В случае усиления снегопадов городская власть может принять решение о временном запрете въезда в Киев.

В Киеве в среду, 23 января, ожидается ухудшение погодных условий - значительный снег и вьюги, прирост снежного покрова составит 10-15 см, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В связи с этим, призываем водителей по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не вызывать пробок на автодорогах столицы… Кроме того, убедительно просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предназначенных для этого местах. Автомобили, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.

Также в случае усиления снегопадов городская власть может принять решение о временном запрете въезда в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Ночью в столице будет дежурить 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники корпорации "Киевавтодор", а также 54 бригады по ручной уборке.

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Киев, Вьюга, Погода в Киеве, Вьюга в Киеве, Опасность в Киеве.
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