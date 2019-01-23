КГГА: в Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Новости Украины: В 25 школах приостановлена учеба из-за заболеваемости гриппа и ОРВИ.

В Киеве отмечается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в 25 школах столицы полностью или частично приостановлен учебный процесс.

Как сообщается во вторник на сайте Киевской горгосадминистрации, за третью неделю текущего года в столице зарегистрировано 14653 больных гриппом и ОРВИ (6267 взрослых и 8386 детей). В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года, показатель заболеваемости составляет ниже эпидпорога на 42,2%.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,1%", - сказано в сообщении. В настоящее время в Киеве приостановлен учебный процесс в 25 школах: в 11 – полностью, в 14 – частично.