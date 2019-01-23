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Сутки на Донбассе: Боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, есть раненый

Сутки на Донбассе: Боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, есть раненый
07:23 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил сотрудник ГСЧС.

Боевики незаконных вооруженных формирований четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, один сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС)

"22 января российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Кроме того, враг совершил обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил вблизи города Марьинка" – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись окраины населенных пунктов: Широкино, Павлополя, Красногоровки, Золотое-4.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных получил ранения" – отметили в штабе ООС.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 22 января, двое боевиков были уничтожены и двое получили ранения.

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Донбасс, ВСУ, НФВ, ООС.
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