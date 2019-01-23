Киев засыпает снегом: столица стоит в огромных пробках

Новости Украины: По состоянию на 09:00 23 января из-за снегопада Киев остановился в пробках.

В Киеве с самого утра идет сильный снегопад. Ранее синоптики сообщали, что прирост снежного покрова составит 10-15 см, а порывы ветра 15-20 м/с. Как сообщает "112 Украина" корреспондент рассказала, что на улицах Киева уже начали работу коммунальные службы:

"Мы утром проехались по основным дорогам столицы, коммунальщики работают: видели и снегоуборочную технику, и бригады ручной уборки. Однако пока не все дороги расчищены должным образом, видели много снега на дорогах. Коммунальщики обещают, что в ближайшие часы ситуация значительно улучшится", - отметил журналист.

В то же время в КГГА сообщают, что на улицы города сегодня должны выйти 390 единиц спецтехники и полсотни бригад ручной уборки.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Советы для водителей и пешеходов можно прочитать по ссылке.

Отметим, синоптики предупреждают об ухудшении погоды 23 января. В частности, по всей стране ожидаются снегопады, в южных, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; также по всей стране прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, метели.

По состоянию на 8:40 на некоторых улицах столицы уже образовались пробки, наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе, о чем свидетельствуют данные Google Maps.

Так, на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", а также Национального цирка Украины.

Также движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, в районе метро "Дорогожичи", улице Юрия Ильенко, улице Семена Скляренко.

Пробки образовались и на Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, местами - на Северном мосту, на подъезде к мосту Метро с левого берега, мосту Патона и Дарницком мосту.

Как сообщалось, 23 января в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.