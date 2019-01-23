Корь в Одесской области: число заболевших увеличилось

Новости Украины: В Килийской ОТГ корь подтверждена уже у 71 ребенка

В с.Шевченково Килийского района Одесской области, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания корью, диагноз подтвержден уже у 69 детей, сообщил председатель Килийской объединенной территориальной громады (ОТГ) Павел Бойченко.

Кроме того, по его словам, корь диагностирована у одного ребенка из г.Килия и еще одного – из с.Васильевка, которое так же, как и Шевченково, входит в состав Килийской ОТГ.

"Ситуация по кори на территории Килийской ОТГ: подтвержден диагноз у 71 ребенка, 69 Шевченково, 1 Килия, 1 Васильевка", - написал П.Бойченко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, 21 января П.Бойченко сообщил о 48 заболевших в Шевченково детях, все они, по его словам, "из числа отказников от вакцинации". Председатель ОТГ сообщил, что в учебных заведениях и детсаду "Тополек" с.Шевченково введен карантин.