В центре Тернополя троллейбус выгорел изнутри

Новости Украины: В центре Тернополя во время движения загорелся троллейбус с людьми.

В центре Тернополя во время движения по улице Русской загорелся троллейбус, пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Тернопольской области, сегодня в 13.31 на номер экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании троллейбуса, который загорелся на ул. Русской в центральной части города.

К месту происшествия отправились пожарно-спасательные подразделения Тернопольского гарнизона. В сжатые сроки пожарные остановили распространение пламени, а уже в 13.49 полностью ликвидировали пожар.

Предполагаемая причина возгорания транспортного средства - короткое замыкание электросети. Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.

По предварительным данным, троллейбус загорелся во время движения недалеко от остановки.

Как сообщили в патрульной полиции Тернополя, в связи с возгоранием троллейбуса движение транспортных средств было перекрыто от перекрестка улиц Б.Хмельницкого и Русской до бульвара Шевченко. На месте патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения и осуществляли регулирование.

В связи с ограничением движения транспорта в центре возникли значительные заторы, поскольку по улице Русская двигается почти весь общественный транспорт.

Огонь почти полностью уничтожил салон троллейбуса: в середине обгорели кресла, потрескались и повылетали стекла.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.