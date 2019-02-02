В Киеве произошел масштабный пожар на складах

Новости Украины: В Деснянском районе Киева сегодня, 2 февраля, возник пожар на складах, огонь на площади в 7 тысяч квадратных метров, привлечены 105 пожарных и 27 единиц техники

Пожар на складах в Деснянском районе столицы распространяется с большой скоростью. По состоянию на 14.30 огонь охватил уже 7 тысяч квадратных метров, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

"По состоянию на 14.30 площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на рядом расположенное здание. Предварительно жертв и пострадавших нет. Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы", - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены уже более сотни спасателей и 27 единиц техники. Пожар возник около полудня в складском помещении ООО "Адонис Проект" (размером 200х150 м) по хранению электроинструмента, пластика и картона.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в цехе коксохимического завода в г.Каменское Днепропетровской области по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Происшествие произошло в смолоперерабатывающем цехе 29 января около 4:00. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу.