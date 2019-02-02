Ледяная глыба травмировала ребенка в Полтаве

Новости Украины: В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба, полиция расследует происшествие.

В Полтаве 2 февраля, около 13 часов, возле остановки общественного транспорта "Зигина" по улице Соборности, с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку. Сейчас ребенку оказывают помощь врачи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование.