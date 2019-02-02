Масштабный пожар в Киеве удалось локализовать

Новости Украины: Пожар на киевских складах возле метро "Лесная" локализовали.

Пожар в складских постройках на улице Красноткацкой возле станции метро "Лесная" в Киеве локализовали на площади 10500 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 23:03 пожар локализован на площади около 10500 кв. м. Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха - в пределах нормы. Координацию тушения пожара осуществляет начальник Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве Андрей Ватолин", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 35 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 137 человек личного состава, а именно: от ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве задействованы 32 единицы техники и 126 человек личного состава от ГУ ГСЧС Украины в Киевской области - три единицы техники и 11 человек личного состава.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Как сообщалось, 2 февраля в 11:52 в Деснянском районе по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании ООО "Адонис Проект" (размером 200 х 150 м) по хранению электроинструмента, пластика и картона возник пожар.