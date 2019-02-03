Злоупотребление алкоголем довело одессита до "минирования" отеля на Львовщине

Новости Украины: Во Львове полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании отеля.

Во Львове полиция задержала злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о взрыве в отеле недалеко от Львова. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН.

"Сегодня, в 19.10 на оперативную линию 102 позвонил мужчина, представился и сообщил, что он "российский террорист, у которого есть бомба и он взорвет отель", расположенный недалеко от Львова в Пустомытовском районе.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Правоохранители обследовали отель и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Были эвакуированы гости и работники заведения", — сообщили в Нацполиции.

Личность злоумышленника, который предоставил сообщения установлена — им оказался 37-летний житель Одессы, который проживал в гостинице. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан работниками Пустомытовского отдела полиции в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.