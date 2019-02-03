Скачать
Воскресенье, 03.02.2019
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы
Выборы 2019: журналист Гнап подал документы в ЦИК
Выборы 2019: журналист Гнап подал документы в ЦИК
Шахтер проиграл Партизану
Шахтер проиграл Партизану
Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье
Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье

В Киеве таксист умер за рулем авто: причина смерти устанавливается (Фото)

Смотрите фото (3)
В Киеве таксист умер за рулем авто: причина смерти устанавливается (Фото)
15:43 Сегодня Телеграф Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: В столице умер мужчина за рулем собственного автомобиля.

В Киеве 2 февраля водитель такси умер за рулем собственного автомобиля, когда подвозил пассажиров. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На улице Шолом-Алейхема приблизительно в 22:40 водитель такси вез пассажира к месту назначения, но вдруг остановился, схватился за сердце и попросил вызвать скорую помощь.

По прибытию медики принялись его реанимировать, но мужчина был уже мертв.

Водителю было около 50 лет, он работал на своем авто.

В Ровно таксист стрелял в пассажиров: есть пострадавшие

На место проишествия прибыли скорая помощь и полиция, у пассажира были взяти показания. Причина смерти пока неизвестна.

Напоминаем, подобный случай произошел в Киеве, на улице Житней мужчина скончался за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованное авто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, ДТП, Смерть, Таксист, ДТП в Киеве, ДТП в столице.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев - Альварес 2: события боя
02 Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля
03 Джинсы, которые будут в тренде этой весной: самые неожиданные и модные фасоны (Фото)
04 День Ангела Максима: значение имени и поздравления
05 Ястремская - Томлянович: видео онлайн трансляция финала в Хуахине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Франция признает Гуайдо, но при одном условии
Франция признает Гуайдо, но при одном условии
Стала известна причина, почему подорожали овощи
Стала известна причина, почему подорожали овощи
Украине обещают стремительную оттепель, местами днем будет до +13°
Украине обещают стремительную оттепель
Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь