В Киеве таксист умер за рулем авто: причина смерти устанавливается (Фото)

Новости Украины: В столице умер мужчина за рулем собственного автомобиля.

В Киеве 2 февраля водитель такси умер за рулем собственного автомобиля, когда подвозил пассажиров. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На улице Шолом-Алейхема приблизительно в 22:40 водитель такси вез пассажира к месту назначения, но вдруг остановился, схватился за сердце и попросил вызвать скорую помощь.

По прибытию медики принялись его реанимировать, но мужчина был уже мертв.

Водителю было около 50 лет, он работал на своем авто.

На место проишествия прибыли скорая помощь и полиция, у пассажира были взяти показания. Причина смерти пока неизвестна.

Напоминаем, подобный случай произошел в Киеве, на улице Житней мужчина скончался за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованное авто.