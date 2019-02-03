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В Киевской области положенный под дождем асфальт "продержался" 55 дней (Фото)

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В Киевской области положенный под дождем асфальт &quot;продержался&quot; 55 дней (Фото)
17:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kyivoperativ.info

Новости Украины: Дорогу "Малая Александровка - Чубинское" отремонтировали около двух месяцев назад.

Дорога "Малая Александровка - Чубинское", отремонтированная около двух месяцев назад в мокрую погоду, уже покрылась выбоинами.

Соответствующие фото опубликовал "Киев Оперативный". "Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь "позволяет технология" - покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней", - говорится в комментарии.

Лавины могут сойти на дороги в Закарпатье

Как сообщалось, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

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Киев, Дороги, Киевские дороги, Малая Александровка - Чубинское.
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