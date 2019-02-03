В оккупированном Крыму открыли центр, где будут учить детей обращаться с оружием

Новости Украины: В Севастополе создали "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием.

В анексованом Севастополе на базе городского Дома офицеров оккупанты создали "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием. Как сообщает пресс-служба российского Минобороны, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России", передает Крым.Реалии.

"Школьники Севастополя, которые вступили в ряды движения "Юнармия" под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что "юные патриоты принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдачи нормативов по физической подготовке". На занятиях по радиационной, химической и биологической защите детей учили экипироваться в кратчайшее время в защитный костюм и противогаз.

Российские военные планируют научить детей, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненых.