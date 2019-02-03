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В Сумской области ледяная глыба травмировала супругов

В Сумской области ледяная глыба травмировала супругов
22:29 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Супруги выходили из магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки, когда на них упала ледяная глыба.

В городе Конотоп Сумской области ледяная глыба, упавшая с крыши многоэтажного дома, травмировала супругов. Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, чрезвычайное происшествие произошло сегодня около 15 часов в центре города.

По ее информации, супруги выходили из магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки, когда на них упала ледяная глыба.

"Мужчина с сотрясением мозга находится в больнице. Его жена пострадала меньше. Факт травмирования людей зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают правоохранители. Проводится проверка", - отметила Биганова.

Депутат Сумского областного совета Елена Сердюк на своей странице в Facebook написала, что у одного мужчины проломлен череп, и еще одна женщина получила серьезные ушибы, а на месте происшествия - лужа крови.

По ее словам, депутаты Конотопского горсовета в связи с этим происшествием инициируют сбор подписей для проведения внеочередной сессии горсовета с целью немедленного освобождения от занимаемых должностей секретаря Конотопского горсовета Татьяны Сизон и первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Тараса Омельченко.

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В свою очередь, депутат Конотопского горсовета Елена Багрянцева на своей странице в Facebook опубликовала фото с места происшествия, на которых на тротуарной плитке, а также на снегу и среди ледяных обломков видно несколько обильных пятен крови.

"Только что огромная глыба льда упала с крыши жилого дома по ул. Лазаревского на двух конотопчан. У мужчины 1988 года рождения проломлен череп - он находится в реанимации и хирурги борются за его жизнь. Женщина 1988 г.р. также в тяжелом состоянии с переломами в больнице. На месте происшествия работает полиция", - написала Багрянцева.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, по данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Сумы, Сумская область, Конотоп, Глыба, Ледяная глыба.
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