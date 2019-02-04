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Пропавший вблизи Павлополя военный попал в плен

Пропавший вблизи Павлополя военный попал в плен
02:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Бригада пытается на всех уровнях содействовать возвращению военного из плена.

Пропавший вблизи Павлополя военный 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен российско-оккупационных войск. Об этом сообщили в самой части после обнародования оккупантами видео с украинским военным, пишет “Громадськое”.

«Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко – военнослужащий нашей воинской части», — отметили в бригаде.

В бригаде отметили, что считают сказанное на камеру Гриненком «подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео у «Донецких подвалах».

Также указали, что пытаются на всех уровнях содействовать возвращению военного из плена.

Военный исчез около 4 часов утра 23 января. Тогда в бригаде заявляли, что организовали поиски военного.

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Военный, Павлополь, Военный в плену.
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