Пропавший вблизи Павлополя военный попал в плен

Новости Украины: Бригада пытается на всех уровнях содействовать возвращению военного из плена.

Пропавший вблизи Павлополя военный 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен российско-оккупационных войск. Об этом сообщили в самой части после обнародования оккупантами видео с украинским военным, пишет “Громадськое”.

«Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко – военнослужащий нашей воинской части», — отметили в бригаде.

В бригаде отметили, что считают сказанное на камеру Гриненком «подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео у «Донецких подвалах».

Также указали, что пытаются на всех уровнях содействовать возвращению военного из плена.

Военный исчез около 4 часов утра 23 января. Тогда в бригаде заявляли, что организовали поиски военного.