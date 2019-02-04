Возле Львова полиция задержала пьяного одессита, угрожавшего подорвать отель

Новости Украины: 2 февраля в полицию поступило сообщение от неизвестного, который представился "Русским террористом и подорвет отель возле Львова"

Полиция задержала 37-летнего жителя Одессы за угрозы подорвать отель вблизи Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

2 февраля в 19.10 в полицию поступило сообщение от неизвестного, который представился "Русским террористом и подорвет отель возле Львова".

На место события выехали сотрудники полиции. Из отеля эвакуировали персонал и гостей. Взрывное устройство в помещении и на прилегающей территории не обнаружили.

В то же время полицейские установили, что звонил с угрозами нетрезвый житель Одессы.

Его задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.