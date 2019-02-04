В оккупированном Крыму разрушена часть дамбы хранилища токсичных отходов (Видео)

Незаконная добыча песка из урочища Плавни на территории Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, что в Керчи, привела к разрушению части дамбы, которая препятствовала попаданию отходов в море. Об этом сообщает Керчь.ФМ. "Добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, несмотря на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов, с каждым днем становится все больше. Тем страшнее прямая промывка песка, когда слив происходит непосредственно в канал, соединенный с морем. Таким образом, вся грязь от промывки и добычи песка идет на городской пляж", - говорится в сообщении. Кроме того, как сообщают СМИ, экологи говорят об угрозе от вскрытия хвостохранилища для здоровья людей. Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо - в концентрации, значительно превышающей допустимые безопасные для жизни и здоровья людей нормы. Активисты-экологи и ученые постоянно выступают против незаконной добычи песка, однако добыча его продолжается. По информации СМИ, этот токсичный песок используется при строительстве Керченского моста. В МинВОТ Украины отмечают, что выборка песка из токсичного хвостохранилища вблизи Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря. В ведомстве со ссылкой на открытые источники уточнили, что в хвостах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 500 раз. При ПДК вдвое млг/кг, в шламах содержится 1085 млг/кг, содержание сурьмы в три раза превышает ПДК, ванадия – в 3,5 раза, хрома – в 1420 раз, фосфора и железа – 341 и 370 соответственно. В песке дамбы, что граничит с отходами, содержание мышьяка в 377 раз выше ПДК. В глубине насыпи концентрация опасных соединений уменьшается, но его в 40 раз больше чем ПДК. Нижне-Чурбашенское хвостохранилище – это специальное сооружение для безопасного хранения токсичных веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалось для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.