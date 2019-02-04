Скачать
Понедельник, 04.02.2019

В оккупированном Крыму разрушена часть дамбы хранилища токсичных отходов (Видео)

Незаконная добыча песка из урочища Плавни на территории Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, что в Керчи, привела к разрушению части дамбы, которая препятствовала попаданию отходов в море. Об этом сообщает Керчь.ФМ. "Добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, несмотря на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов, с каждым днем становится все больше. Тем страшнее прямая промывка песка, когда слив происходит непосредственно в канал, соединенный с морем. Таким образом, вся грязь от промывки и добычи песка идет на городской пляж", - говорится в сообщении. Кроме того, как сообщают СМИ, экологи говорят об угрозе от вскрытия хвостохранилища для здоровья людей. Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо - в концентрации, значительно превышающей допустимые безопасные для жизни и здоровья людей нормы. Активисты-экологи и ученые постоянно выступают против незаконной добычи песка, однако добыча его продолжается. По информации СМИ, этот токсичный песок используется при строительстве Керченского моста. В МинВОТ Украины отмечают, что выборка песка из токсичного хвостохранилища вблизи Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря. В ведомстве со ссылкой на открытые источники уточнили, что в хвостах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 500 раз. При ПДК вдвое млг/кг, в шламах содержится 1085 млг/кг, содержание сурьмы в три раза превышает ПДК, ванадия – в 3,5 раза, хрома – в 1420 раз, фосфора и железа – 341 и 370 соответственно. В песке дамбы, что граничит с отходами, содержание мышьяка в 377 раз выше ПДК. В глубине насыпи концентрация опасных соединений уменьшается, но его в 40 раз больше чем ПДК. Нижне-Чурбашенское хвостохранилище – это специальное сооружение для безопасного хранения токсичных веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалось для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината.
Укринформ
Фото: Твиттер
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, Разрушение дамбы, Оккупированная Керчь, Незаконная добыча песка, Урочище Плавни, Попадание отходов в море.
09:23 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь