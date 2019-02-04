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В Харькове на стихийной свалке найдены трупы свиней, у которых было АЧС

В Харькове на стихийной свалке найдены трупы свиней, у которых было АЧС
12:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Московском районе Харькова в пятницу, 1 февраля, на стихийной свалке были обнаружены трупы и осанки свиней в мешках, которые были заражены АЧС.

Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в Харьковской области усилило меры по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения на агропродовольственных рынках и организовало переучет имеющегося свинопоголовья в хозяйствах независимо от форм собственности.

Как сообщается на сайте ведомства, это связано с тем, что 1 февраля на территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены трупы и останки свиней в мешках. Специалисты провели эпизоотическое расследование и отобрали пробы патологического материала.

"По результатам исследований региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области в патологическом материале обнаружены ДНК вирус африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Трупы свиней были сожжены, а на месте сжигания проведена дезинфекция.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия начинает расследование из-за скандала на скотобойной фабрике в Польше, где забивали больных животных, а их мясо было экспортировано в 13 стран ЕС. На фабрику, в Мазовецком воеводстве, должны отправиться представители контролирующих органов ЕС, чтобы проанализировать ситуацию. Тем временем фабрику, против которой начала расследование также польская власть из-за нелегального забоя скота, закрыли. Оттуда в продажу поступили уже 9,5 тонны мяса, треть которого попала не менее чем в 13 стран ЕС, в том числе в Германию, Францию, Испанию, Эстонию, Финляндию, Венгрию и другие.

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Харьков, Останки, Свалка, Трупы, АЧС свиней.
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