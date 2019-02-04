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Понедельник, 04.02.2019

Спеоперация "Відплата": как украинские бойцы уничтожили вражеский командный пункт (Видео)

Накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого. Видео операции "Відплата" опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. "Луганская область. Операция "Відплата". Полная версия. Не мы ведь начинали. Бригада только-только недавно зашла на эти позиции. Еще до конца даже не изучили весь район. 25 января 19-го года оккупанты из ПТУРа ( противотанковый гранатомет ) подорвали грузовик УРАЛ, одного из батальонов 54-й бригады. Тогда погиб один из бойцов и четыре человека были ранены", - рассказал он. "Операцию очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й скрупулезно собирала всю информацию об этом месте, находящееся в районе н.п. Золотое... Вся работа проходила настолько незаметно, что противник там себя чувствовал очень спокойно и вольготно", - делится волонтер подробностями операции украинских воинов. Мысягин обратил внимание, что зенитка находилась в абсолютно бестолково сделанном капонире, установленная в кузове грузовика - наверно, с нее снег не счищали с начала зимы. А маскировочные сети отсутствуют напрочь. "А сам командный пункт - это вообще вагончики из профнастила. Абсолютно никак дополнительно не укрепленные. Такое себе, окупационно-хозяйское состояние, всех находившихся там. Командный пункт был изучен как говорится: "вдоль и поперек", - отметил он. Тогла была уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. "Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Давно их, кстати, в сводках не было. Два автомобиля, скорее всего, тоже восстановлению не подлежат... Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом", - добавил волонтер. Из 12-14 человек, находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек. Остальные оставались в середине. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" командный пункт прошит полностью, пишет Мысягин "Операция заняла по времени 10-12 минут. Командный пункт полностью выведен из строя. Ликвидированные и раненные доставлены в ближайший морг и больницу. Вся уничтоженная техника эвакуировалась ночью тягачами. На следующее утро все воронки закрыты досками и ветками", - подвел Мысягин итоги операции на Донбассе.
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