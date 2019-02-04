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В Киеве закрывают школы из-за гриппа

В Киеве закрывают школы из-за гриппа
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В 89 школах Киева приостановлен учебный процесс.

В столице из-за распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей приостановлен образовательный процесс полностью в 89 общеобразовательных школах, поклассово - еще в 17.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его словам, в целом учебный процесс приостановлен в 2841 классе. В КГГА напоминают, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего числа учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 43,2%. Отмечается, что за прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 14 тыс. 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболели 13 тыс. 967), что соответствует росту заболеваемости на 3,1%.

По официальным данным, такой рост произошел за счет детского населения: детей заболело - 8951 (рост на 9,1% по сравнению с неделей до этого), взрослых - 5446 человек (снижение на 5,5%).

Вспышка ОРВИ: В Черновцах и области закрываются школы

"В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе - 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4041 случай, что составляет 45,2% от общего числа заболевших детей и 28,1% от общего числа лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 - дети.

По информации КГГА, с начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 34 тыс. 813 человек, из них около 9 тыс. детей. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала главные угрозы в 2019 году. Многие из них касаются и Украины.

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КГГА, Грипп, Карантин, ОРВИ.
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