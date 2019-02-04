В НСЖУ сообщили об обстреле их офиса в центре Киева

Новости Украины: В центре Киева на улице Крещатик был обстрелян главный офис Национального союза журналистов Украины, повреждено окно-витрина в здании.

Национальный союз журналистов Украины сообщил об обстреле главного офиса на улице Крещатик в Киеве.

В пресс-службе организации отметили, что происшествие случилось в ночь на 1 февраля. То, что окно-витрину в Киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины повредили, сотрудники обнаружили уже в конце рабочего дня и сразу обратились в полицию.

Секретарь организации НСЖУ Киева Алла Малиенко отметила, что так как здание находится в самом центре столицы, стрельба здесь не редкость, так как в последнее время выяснение отношений с помощью огнестрельного оружия, а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии, тут не редкость.

Сотрудники полиции на данный момент выясняют обстоятельства происшествия, а именно исследуют записи с камер наблюдения. В организации тем временем думают, где найти средства, чтобы заменить окна. По предварительным подсчетам, ущерб нанесен на 15-20 тысяч гривень, сказала она.