В Карпатах сошли семь лавин

Новости Украины: В Закарпатской области за минувшие сутки произошло семь сходов лавин мокрого снега.

Синоптики обнаружили схождение на Закарпатье семи лавин мокрого снега 3 февраля. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Отмечается, что шесть лавин сошли с горы Плай и одна – с горы Великий Верх. Высота отрыва снежного покрова во всех случах превысила один километр над уровнем моря.

При обследовании лавинных очагов Сл Плай (Закарпатская область) обнаружено восхождение 7-ми лавин мокрого снега 3 февраля с:

Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 1050 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;

Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 200 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;

Южной экспозиции г.Плай, объемом 320 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;

Южной экспозиции г.Плай, объемом 600 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря;

Юго-восточной экспозиции г.Плай, объемом 150 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря;

Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 800 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;

Юго-западной экспозиции г. Великий Верх, объемом 1800 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря.

Убытков не нанесено.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 4 февраля в горах Ивано-Франковской области и 4-5 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Как сообщалось, в Украину идет свежий воздух - похолодает. Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2...+7 градусов придут дневные 0...+3 градуса, местами до -1...-3 градусов.