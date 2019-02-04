В Карпатах сошли семь лавин

Синоптики обнаружили схождение на Закарпатье семи лавин мокрого снега 3 февраля. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Отмечается, что шесть лавин сошли с горы Плай и одна – с горы Великий Верх. Высота отрыва снежного покрова во всех случах превысила один километр над уровнем моря.
При обследовании лавинных очагов Сл Плай (Закарпатская область) обнаружено восхождение 7-ми лавин мокрого снега 3 февраля с:
Убытков не нанесено.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, 4 февраля в горах Ивано-Франковской области и 4-5 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Как сообщалось, в Украину идет свежий воздух - похолодает. Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2...+7 градусов придут дневные 0...+3 градуса, местами до -1...-3 градусов.