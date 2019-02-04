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В Карпатах сошли семь лавин

В Карпатах сошли семь лавин
16:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Закарпатской области за минувшие сутки произошло семь сходов лавин мокрого снега.

Синоптики обнаружили схождение на Закарпатье семи лавин мокрого снега 3 февраля. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Отмечается, что шесть лавин сошли с горы Плай и одна – с горы Великий Верх. Высота отрыва снежного покрова во всех случах превысила один километр над уровнем моря.

При обследовании лавинных очагов Сл Плай (Закарпатская область) обнаружено восхождение 7-ми лавин мокрого снега 3 февраля с:

  • Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 1050 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;
  • Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 200 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;
  • Южной экспозиции г.Плай, объемом 320 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;
  • Южной экспозиции г.Плай, объемом 600 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря;
  • Юго-восточной экспозиции г.Плай, объемом 150 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря;
  • Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 800 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;
  • Юго-западной экспозиции г. Великий Верх, объемом 1800 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря.

Убытков не нанесено.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 4 февраля в горах Ивано-Франковской области и 4-5 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Как сообщалось, в Украину идет свежий воздух - похолодает. Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2...+7 градусов придут дневные 0...+3 градуса, местами до -1...-3 градусов.

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Закарпатье, Карпаты, Снег, Горы, ГСЧС, Лавины.
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