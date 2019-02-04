В Николаевской области 57-летний мужчина изнасиловал школьницу

Новости Украины: В Николаевской области задержан 57-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел 3 февраля в одном из сел Баштанского района.

Отмечается, что об изнасиловании своего ребенка в полицию заявила 30-летняя местная жительница.

"Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что днем, когда девочка шла по улице, ей навстречу вышел нетрезвый односельчанин и силой затащил в дом, где нанес телесные повреждения и изнасиловал. Вырваться от злоумышленника несовершеннолетний удалось через уговоры отпустить и данное обещание прийти завтра", - говорится в сообщении. Принятыми оперативными мерами полицейские задержали 57-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз. По согласованию с прокуратурой злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Харькове 45-летний мужчина в аптеке воспользовавшись отсутствием посетителей нанес телесные повреждения девушке-провизору, изнасиловал ее и украл мобильный.