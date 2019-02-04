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В Тернопольской области пьяный водитель сбил трех человек

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В Тернопольской области пьяный водитель сбил трех человек
22:52 Пн, 4 Февраль 2019 Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: На Тернопольщине задержан нетрезвый водитель, который сбил двух гражданских и полицейского.

В Тернопольской области пьяный водитель сбил полицейского и еще двух человек.

Об этом сообщает 4 февраля отдел коммуникации полиции Тернопольской области

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с переломами и другими повреждениями попали три человека.

Среди пострадавших - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Инцидент произошел 3 февраля около двух часов ночи в городе Почаев. Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, несколькими минутами до аварии остановили полицейские. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

Автомобиль Volkswagen Golf выехал на тротуар, сбил их, а затем врезался в Mitsubishi.

По предварительным данным водитель Volkswagen(а) был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя.

Мужчина заявил, что заметил полицейский автомобиль слишком поздно.  Следствие продолжается.

Напомним, в столице полицейские задержали нетрезвого мужчину, который зашел в магазин и предложил продавцу продуктов на Оболони купить 4 гранаты. 

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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