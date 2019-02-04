В Тернопольской области пьяный водитель сбил трех человек

В Тернопольской области пьяный водитель сбил полицейского и еще двух человек.
Об этом сообщает 4 февраля отдел коммуникации полиции Тернопольской области
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с переломами и другими повреждениями попали три человека.
Среди пострадавших - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
Инцидент произошел 3 февраля около двух часов ночи в городе Почаев. Двух пострадавших, которые ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, несколькими минутами до аварии остановили полицейские. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.
Автомобиль Volkswagen Golf выехал на тротуар, сбил их, а затем врезался в Mitsubishi.
По предварительным данным водитель Volkswagen(а) был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя.
Мужчина заявил, что заметил полицейский автомобиль слишком поздно. Следствие продолжается.
Напомним, в столице полицейские задержали нетрезвого мужчину, который зашел в магазин и предложил продавцу продуктов на Оболони купить 4 гранаты.