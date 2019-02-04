Полиция задержала боевика "ЛНР"

Новости Украины: Полиция Луганской области задержала боевика так называемой "ЛНР".

Полиция Луганской области задержала 36-летнего местного жителя, который состоял в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

"Как рассказал 36-летний луганчанин, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений боевиков и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в г.Луганск", - сказано в сообщении пресс-службы Национальной полиции в понедельник.

Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее СБУ задержала в Харькове сепаратиста "ДНР" с гранатами. Он воевал на стороне "ДНР" против ВСУ возле Дебальцево. В Харькове он вербовал новых бойцов.

Также сообщалось, что в Мариуполе суд вынес приговоры пятерым информаторам "ДНР". Двое получили по 10 лет лишения свободы, а трое – по пять лет тюрьмы.