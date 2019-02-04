"Кто заказал Гандзюк": на Банковой пикетируют активисты

Новости Украины: Около 100 человек, среди которых друзья и родственники убитой Екатерины Гандзюк, провели пикет на пересечении улиц Банковая и Институтская.

Через три месяца после смерти Екатерины Гандзюк активисты пикетируют администрацию президента Петра Порошенко и требуют наказать виновных в ее убийстве. Об этом сообщает ЦПК.

"Акция под администрацией президента: кто заказал Катюк Гандзюк? Активисты требуют исключить из рядов блока Петра Порошенко председателя ОГА Гордеева и его заместителя Рищука, подозреваемых в причастности к нападению на Катю", - говорится в сообщении.

После Банковой активисты пикетировали офис партии "Батькивщина". От партии Юлии Тимошенко активисты требовали исключить из ее рядов голову Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.

Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 4 февраля 2019 г.

К пикетчикам вышли депутаты "Батькивщины" во главе с Иваном Крулько и зачитали решение политсовета, в котором обязали Херсонскую городскую организацию "Батькивщины" снять Мангера с учета партии и лишить председательства в городской ячейке.

Іван Крулько зачитав рішення партії Батьківщина. pic.twitter.com/0h0kCnnKLy — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 4 февраля 2019 г.

Ответ депутатов не удовлетворил активистов, требовавших инициировать его отставку с должности председателя облсовета и применить прямую норму устава об исключении его из партии.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов. 5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбин якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского.

По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк. 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве общественной активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

21 января 2019 года в Службе безопасности Украины заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года. 28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генпрокуратуре, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

"Сейчас официально объявлен в розыск организатора убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - добавил отец Гандзюк.