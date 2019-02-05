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В Киевской области дотла сгорело 12 квартир

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В Киевской области дотла сгорело 12 квартир
12:45 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: На Киевщине в селе Чубинское вечером, 4 февраля, вспыхнул крупный пожар, в результате которого выгорели 12 квартир.

В селе Чубинское Бориспольского района в понедельник, 4 февраля, на ул. Яблоневая произошло возгорание в двухэтажном здании магазина. Загорелся утеплитель наружной стены. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, пожар был локализован на площади около 250 кв. м.

5 февраля в 00:08 пожар ликвидировали. К тушению привлекалось 32 человека личного состава и 7 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает канал 24, что пожар начался ориентировочно в 19:00, по предварительной версии загорелос электрощитовое помещение на первом этаже в магазине.

"Соседка постучала в дверь и сказала, что якобы горит "Фора" (магазин на первом этаже, – ред.). Мужчины выбежали со своими огнетушителями и помогали тушить, однако это не помогло. Потом я уже увидела в окно, что огонь направился к окну квартиры на втором этаже",– отметила жительница дома Марина Довгоший.

Также она добавила, что времени, чтобы взять какие-то вещи просто не было. Жители села Чубинское предложили помощь пострадавшим семьям, однако владельцы магазина так и не связались с ними. Отдельные жители ночевали в машинах возле места пожара. Марина заметила, что некоторые вещи все же удалось спасти.

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На место должна прибыть экспертная комиссия, которая выяснит причину возгорания. По словам жителей известно, что в доме были легковоспламеняющиеся вещи, в частности пластик и пенопласт. Из-за этого пожар очень быстро распространился по зданию.

Напомним, ранее на Подоле в Киеве произошел пожар в ресторане турецкой кухни.

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Пожар, Киевская область, ГСЧС, Чубинское.
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