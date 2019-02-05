Скачать
Вторник, 05.02.2019
В Европарламенте проголосовали за &quot;выборочное сотрудничество&quot; с РФ
В Европарламенте проголосовали за "выборочное сотрудничество" с РФ
Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра
Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу
Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу

Директор "Маяка" не платил зарплату рабочим: объявлено подозрение

Директор &quot;Маяка&quot; не платил зарплату рабочим: объявлено подозрение
14:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении в невыплате зарплаты работникам на более 11 млн грн.

Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении председателю правления – генеральному директору ПАО "Завод "Маяк", который задолжал работникам предприятия 11,2 млн грн заработной платы.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева, гендиректор подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 Уголовного кодекса Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия).

"Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн. В это же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Зарплата, Прокуратура Киева, "Завод Маяк", Киевская местная прокуратура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
04 Ситуация на фронте: погиб один боец ООС, боевики понесли значительные потери
05 Киев озвучил позицию по Венесуэле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 февраля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 февраля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь