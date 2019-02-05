Начались работы по строительству метро на Виноградарь

Новости Украины: В Киеве начали подготовку к строительству линии метро на Виноградаре.

В Киеве начали подготовку строительных площадок для строительства линии метрополитена на жилом массиве Виноградарь.

Об этом в комментарии сообщила советник начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

«Согласно документации, проект должны реализовать до февраля 2021 года. То есть 2019 весь, 2020 весь и 2 месяца 2021-го года», - отметила она.

Макогон напомнила, речь идет о строительстве первых двух станций Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь.

На странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook в воскресенье, 3 февраля, была опубликована фотография огражденного участки земли с подписью: «Направление на Виноградарь. Подготовка к началу строительства».

Как сообщалось, 20 ноября КП «Киевский метрополитен» заключил договор о строительстве линии метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО «Киевметрострой».

В рамках первой очереди работ на участке длиной почти 4 километра предполагается строительство двух станций - «Мостицкая» и «Проспект Правды» - и ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии.

Бюджет проекта составляет 5 млрд 993 млн грн.

В соответствии с технико-экономическим обоснованием, утверждено строительство четырёх станций на новом участке линии метро на Виноградарь - две из них в первой очереди строительства и по одной станции - во второй и третьей очереди (станции «Маршала Гречко» и «Виноградарь»).

Предполагается, что строительные работы будут продолжаться 107,5 месяца (первой очереди - 36 месяцев, второй - 32 и третьей - 39,5 месяца).