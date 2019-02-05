Скачать
Вторник, 05.02.2019
Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
В Окружном суде пояснили причины отстранения Супрун
В Окружном суде пояснили причины отстранения Супрун
Бьорндален: Виталий Кличко – выдающаяся личность и спортсмен
Бьорндален: Виталий Кличко – выдающаяся личность и спортсмен
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

Начались работы по строительству метро на Виноградарь

Начались работы по строительству метро на Виноградарь
18:32 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве начали подготовку к строительству линии метро на Виноградаре.

В Киеве начали подготовку строительных площадок для строительства линии метрополитена на жилом массиве Виноградарь.

Об этом в комментарии сообщила советник начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

«Согласно документации, проект должны реализовать до февраля 2021 года. То есть 2019 весь, 2020 весь и 2 месяца 2021-го года», - отметила она.

Макогон напомнила, речь идет о строительстве первых двух станций Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь.

На странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook в воскресенье, 3 февраля, была опубликована фотография огражденного участки земли с подписью: «Направление на Виноградарь. Подготовка к началу строительства».

Как сообщалось, 20 ноября КП «Киевский метрополитен» заключил договор о строительстве линии метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО «Киевметрострой».

В рамках первой очереди работ на участке длиной почти 4 километра предполагается строительство двух станций - «Мостицкая» и «Проспект Правды» - и ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии.

Бюджет проекта составляет 5 млрд 993 млн грн.

ФГВФЛ продал столичный (ТРЦ) Respublika, в который инвестировал Фирташ

В соответствии с технико-экономическим обоснованием, утверждено строительство четырёх станций на новом участке линии метро на Виноградарь - две из них в первой очереди строительства и по одной станции - во второй и третьей очереди (станции «Маршала Гречко» и «Виноградарь»).

Предполагается, что строительные работы будут продолжаться 107,5 месяца (первой очереди - 36 месяцев, второй - 32 и третьей - 39,5 месяца).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Метро, Киевский метрополитен, Метро на Виноградарь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
04 Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
05 Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
Выборы-2019: в Украине уже 35 кандидатов в президенты
Выборы-2019: в Украине уже 35 кандидатов в президенты
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 февраля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 февраля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь