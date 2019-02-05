Россия ожидает в оккупированном Крыму британских евроскептиков

Новости Украины: В РФ говорят о визите британской делегации в оккупированный Крым в апреле.

Делегация из Великобритании приедет в апреле в оккупированный Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.

Об этом заявил глава правления Фонда "ЯМЭФ" Андрей Назаров, сообщают "Известия".

В состав группы войдут около 15 политиков, предпринимателей и экспертов. По словам Назарова, возглавит британскую делегацию депутат Европейского парламента Билл Этридж, который в прошлом году также приезжал в оккупированный Крым.

Этридж - член малоизвестной британской Либертарианской партии. В Европарламенте он входит в самую маленькую группы "Европа за свободу и прямую демократию", которая объединяет представителей евроскептических партий.

"Несмотря на позицию официального Лондона, британский бизнес видит перспективы в сотрудничестве с крымскими предпринимателями", - заявил Назаров.

Отметим, что в последние три года на форум в Ялту приезжали различные европейские политики, в основном это представители ультраправых партий или левых политических сил. Также в оккупированный Крым приезжали малоизвестные бизнесмены и эксперты.

Европейские страны неоднократно осуждали такие визиты и предупреждали своих граждан об ответственности за незаконный въезд в Крыму без разрешения Украины.