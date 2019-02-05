Житомирский троллейбус протаранил Volkswagen: есть травмированные

Новости Украины: В центре Житомира троллейбус въехал в микроавтобус, есть пострадавшие.

В Житомире сегодня в результате ДТП с участием микроавтобуса и троллейбуса пострадали два человека.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, по предварительной информации, в городе на улице Киевской троллейбус столкнулся с автомобилем Volkswagen.

«Мы получили информацию об этой аварии в 15:35. Согласно сообщению, на улице Киевской, 74, в центре Житомира, троллейбус въехал в микроавтобус Volkswagen. Предварительно в этой аварии пострадали два пассажира троллейбуса: один из них получил ушибы спины, а у второго медики констатировали перелом руки», - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные.

Детали в пресс-службе обещают сообщить позже.