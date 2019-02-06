Сводка ООС: на Донбассе ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
"5 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военнослужащих велись: трижды из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Опытного; из автоматических гранатометов - в районе Песок; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия - в районе Новомихайловки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 82-мм - в районе Хутор Свободный; из минометов калибра 82-мм, и автоматических гранатометов - в районе Троицкого; дважды из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Екатериновки; из минометов калибра 82-мм, - в районе Кримського.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – подчеркнули в штабе.
По данным украинской разведки, 5 февраля, четыре боевика уничтожено и одиннадцать получили тяжелые ранения. Также уничтожены бронированная боевая машина и внедорожник НВФ.
По данным украинской разведки, 4 февраля, шесть боевиков уничтожены, еще четыре тяжело ранены.