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Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке

Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке
10:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Киевской области должностному лицу главного управления Госгеокадастра объявлено о подозрении в получении взятки в сумме 10 500 долларов США.

Заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра ГУ Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области сообщено о подозрении в получении взятки в сумме 10 500 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Отмечается, что чиновника задержали "на горячем" во время получения 10 500 долларов США неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельных участков в пределах Кодаковского сельсовета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд.

По данным прокуратуры, действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

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Сейчас он отстранен от должности и находится под круглосуточным домашним арестом.

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Киевская область, Взятки, Госгеокадастр.
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