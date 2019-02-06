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Среда, 06.02.2019

Как ВСУ уничтожили броневик оккупантов (Видео)

В Сети появилось видео уничтожения в зоне проведения Операции Объединенных сил бронетехники оккупационных войск РФ. Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook народный депутат, координатор Информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. Как рассказали в штабе ООС, видео было снято во время наступления противника на луганском направлении 5 февраля. "Под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское", - говорится в сообщении. Чтобы отразить атаку украинские военные задействовали дежурные огневые средства, в том числе ПТРК Стугна-П, уничтожив бронемашину оккупантов вместе с экипажем.
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Боевики, Донбасс, ВСУ, броневик, ООС.
11:54 Сегодня Телеграф
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