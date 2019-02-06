Пограничники при поддержке ВМС ВСУ провели учения в Азовском море

Новости Украины: В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки при участии кораблей Морской охраны, ВМС, артиллерии и авиации.

Украинские морские пограничники во взаимодействии с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и другими подразделениями операции объединенных сил отработали в Азовском море учебные маневры по отражению вражеского нападения с моря.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, по легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

В ходе проведения учебной операции под руководством командующего объединенных сил Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации судно-нарушитель остановлено и заблокировано в определенном районе, а высадка диверсионных групп не допущена.

С.Наев отметил высокий уровень подготовки и четкую слаженность работы экипажа корабля Морской охраны "Донбасс", где присутствовал лично и имел возможность наблюдать не только за действиями и маневрами, но и оценить управленческую деятельность командира корабля Дмитрия Глушака, а также обучаемость персонала.

"Такие учения позволяют нам оттачивать свои профессиональные навыки, дополнительно проверить слаженность всех взаимодействующих сил и быть всегда готовыми к реагированию на развитие событий в зоне ответственности", - сказал капитан Д.Глушак.