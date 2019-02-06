Донецкая область лидирует по уровню зарплат в Украине

Новости Украины: Государственная служба статистики Украины назвала регионы с наибольшими зарплатами.

В декабре 2018 года работники столичных предприятий получили в среднем 16,5 тыс. гривень. Это на 56% больше, чем в среднем по стране, и вдвое больше, чем в Черниговской области, где самая низкая среди украинских регионов зарплата.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Среди областей Украины по уровню зарплат лидирует Донецкая, жители которой за декабрь 2018 года получили в среднем 11,3 тыс. грн, на втором месте - Киевская (11,1 тыс. грн), на третьем - Николаевская (10,2 тыс. грн ) области.

Самые низкие зарплаты за декабрь 2018 года получили жители Черниговской (в среднем 8,0 тыс. грн), Кировоградской (8,2 тыс. грн) и Тернопольской (8,3 тыс. грн) областей.

Как сообщал Укриформ, в декабре 2018 года средняя заработная плата в Украине составляла 10,57 тыс. грн, что на 37% больше, чем в январе того же года.