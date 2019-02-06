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Тымчук усомнился в эффективности работы СММ ОБСЕ на Донбассе

Тымчук усомнился в эффективности работы СММ ОБСЕ на Донбассе
18:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ОБСЕ бывает на Донбассе только там, где безопасно и нет российского оружия.

Российские оккупанты ограничивают свободу передвижения миссии ОБСЕ на Донбассе, поэтому наблюдатели осуществляют мониторинг исключительно в тех местах, где это безопасно, что ставит под сомнение эффективность миссии.

Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"По информации группы ИС, российская оккупационная администрация и оккупационные войска РФ на Донбассе ограничивают деятельность и мониторинг СММ ОБСЕ территориями, которые являются максимально "беспроблемными" для российской стороны", - пишет Тымчук.

По его словам, Россия придерживается тактики, которая заключается в запугивании представителей СММ (стрельба рядом с наблюдателями, в том числе во время их содействия по разминированию территорий и ремонту объектов критической инфраструктуры, угрозы сбить БПЛА), искажении данных, которые излагаются СММ в докладах и в дальнейшем озвучиваются в ОБСЕ.

В контексте указанного, на данный момент сложилась следующая ситуация, пишет координатор "ИС". Во-первых, российские оккупанты ограничили свободу передвижения наблюдателей - особенно на временно оккупированной территории Луганской области (ОРЛО), приближенной к границе с РФ, а также в населенных пунктах, в которых сосредоточены российская военная техника и вооружения.

Во-вторых, как отметил Тымчук, оккупанты сбивают беспилотники дальнего радиуса действия, которые используются СММ ОБСЕ для мониторинга чувствительных для РФ участков, где осуществляется перемещение вооружения через границу в ночное время. "После таких случаев со стороны СММ были пересмотрены маршруты БПЛА таким образом, чтобы избегать таких "потенциально опасных" участков, что невозможно назвать приемлемым", - отметил Тымчук.

Кроме того, по его словам, СММ ОБСЕ осуществляет мониторинг оккупированных территорий Донбасса исключительно в тех местах, где это безопасно, а именно там, где отсутствует значительное количество военной техники или нарушений со стороны оккупационных формирований РФ, что также ставит под сомнение эффективность миссии.

Более того, по словам координатора "ИС", "с целью недопущения потери своей значимости для ключевых игроков в ОБСЕ (ЕС) и делегаций других стран (США), СММ ОБСЕ активно проводит мониторинг событий в Украине, никак не связанных с мандатом миссии (митинги, акции протеста, создание ПЦУ и др.)".

"В связи с проведением такого мониторинга СММ ОБСЕ его результаты выглядят так, что количество запрещенного вооружения и нарушения режима прекращения огня почему-то (?) преимущественно происходит на территории, подконтрольной ВСУ, что формирует соответствующий информационный фон и негативно влияет на имидж нашего государства. Помимо этого, в последнее время участились попытки со стороны представителей РФ во время контактов с представителями СММ получить данные о месте размещения подразделений ВСУ и о ситуации с укреплением ими своих передовых позиций", - подытожил Тымчук.

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Донбасс, Дмитрий Тымчук, СММ ОБСЕ.
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