Кличко обещает Подольско-Воскресенский мост без опор уже летом

Новости Украины: Виталий Кличко заверил, что ведётся запланированное поэтапное строительство моста.

Летом киевляне смогут увидеть Подольско-Воскресенский мост без временных подпорных конструкций.

Как передает корреспондент, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил сегодня, выступая в начале пленарного заседания горсовета во время часа вопросов к мэру.

«В этом направлении, по строительству моста, постоянная работа идет. Под лично моим контролем. Сейчас осталось 2-3 соединения, чтобы закрепить арку моста. И могу сказать, что летом этого года киевляне смогут ключевой пролет этого моста видеть таким, как он должен выглядеть, без этих всех подпорок, ржавых конструкций», - сказал мэр.

По его словам, уже решен вопрос по поводу левобережного съезда с моста, внесены соответствующие коррективы в проект.

В то же время Кличко заверил, что озеро Радунка, которое попадает в пределы территории сооружения моста, будет сохранено.

«Создана документация, в соответствии с которой разветвление съезда будет на Троещину и на улицу Алишера Навои. Была корректировка проекта в соответствии с обращениями граждан, которые считали и считают, что нужно сохранить озеро Радунка, поскольку существовали планы, что мост пройдет через это озеро», - сказал Кличко.