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На Харьковщине мужчина избил фельшера "скорой"

На Харьковщине мужчина избил фельшера &quot;скорой&quot;
23:13 Чт, 7 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В селе Морозовка, Харьковской области 20-летний житель напал на бригаду скорой помощи.

Полиция Балаклейского района расследует обстоятельства нападения на фельдшера скорой помощи: 26-летний пострадавший с переломом носа и гематомой глаза доставлен в областную больницу. Рассказала пресс-офицер отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Ольга Грабарь.

"Сообщение о том, что в селе Морозовка во время вызова скорой помощи были нанесены телесные повреждения медицинскому работнику, поступило в полицию 7 февраля в 00:24. Работники группы реагирования патрульной полиции немедленно выехали по указанному адресу и пресекли правонарушение", - отметила Грабарь.

По ее словам, установлено, что 20-летний житель села Морозовка вызвал своей беременной сожительнице скорую помощь, сотрудники которой приехали примерно через 15 минут: "Однако мужчину это не устраивало. Между ним и медицинской бригадой возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил в лицо 26-летнего фельдшера ".

"Установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, как и его 18-летняя сожительница. Несмотря на беременность, девушка злоупотребляет спиртным. Именно из-за чрезмерного количества выпитого ей стало плохо", - добавила пресс-офицер.

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По ее словам, пострадавший фельдшер и беременная были доставлены в Балаклейскую ЦРБ: "Девушке оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Фельдшера перевезли в областную больницу. Состояние его здоровья стабильное".

"По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины с санкцией в виде исправительных работ на срок до 1 года", - пояснила Грабарь. По ее словам, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

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Харьков, Нападение, Скорая помощь, Фельдшер, Морозовка.
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