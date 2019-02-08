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Мэру Могилева-Подольского Бровко вручили подозрение

Мэру Могилева-Подольского Бровко вручили подозрение
12:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэру города Могилев-Подольский Петру Бровко вручили подозрение во взяточничестве, он получил от застройщика взятку в размере 15 тысяч долларов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил о вручении подозрения во взяточничестве мэру города Могилев-Подольский Петру Бровко.

Прокуратура Винницы вручила мэру Могилев-Подольска подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов за 0,3 га земли под застройку в сговоре с начальником земельного отдела горсовета.

Сообщается, что 31 января сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции задержали начальника одного из отделов Могилев-Подольского горсовета во время получения первой суммы взятки  в 7,5 тысяч долларов от потенциального застройщика многоквартирного дома. Отмечается, что сумма предназначалась за оформление документов по передаче в собственность земельного участка площадью 0,3 га.

В последствии, оперативники установили, что глава Могилев-Подольского городского совета, находясь в преступном сговоре с начальником отдела горсовета, требовали от застройщика неправомерную выгоду в сумме 15 тысяч долларов США. 

Известно, что 1 февраля  начальнику отдела городского совета сообщили о подозрении по принятию предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 228 тысяч гривен. Также, 8 февраля о подозрении по этой же статье объявили мэру.

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Сообщается, что Бровко был мэром пограничного Могилева-Подольского в совокупности около 20 лет.  Впервые был избран городским главой в 1994 году. Он занимал эту должность по апрель 2006 года. Повторно был избран через одну каденцию – с ноября 2010-го по октябрь 2015 года. На выборах в 2010 году Бровко стал мэром как выдвиженец от "Партии регионов", в 2015-м – как самовыдвиженец. Согласно декларации за 2017 год, Петр Бровко владел 5-ю квартирами, нежилым помещением и земельным участком на 1356 кв м в своем городе, а также авто Land Rover. За 2017 год Бровко получил 605 тысяч гривен зарплаты и 910 тысяч гривен от продажи движимого имущества.

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Подозрение, Взяточничество, Мэр Могилев-Подольского, Павел Бровко.
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